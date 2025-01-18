Antalya’da Engelli Bireylere Ücretsiz Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Antalya’da Engelli Bireylere Ücretsiz Destek Hizmetleri

Antalya’da Engelli Bireylere Ücretsiz Destek Hizmetleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım ve danışmanlık hizmetleri sunarak yaşamlarını kolaylaştırıyor. Alanya Engelli Hizmet Merkezi, engelli bireyleri hastanelere götürüp tedavi süreçlerinde destek sağlıyor.

18.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:39
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için ücretsiz hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Alanya Engelli Hizmet Merkezi, özellikle ortopedik engelli vatandaşlara yönelik kapsamlı destek sağlıyor.

Alanya Engelli Hizmet Merkezi, engelli vatandaşları Engelsiz Ulaşım Aracı ile evlerinden alarak Alanya ve Antalya'daki hastanelere götürüyor, tedavi süreçlerinde yanlarında oluyor ve ardından güvenle evlerine bırakıyor. Aynı hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarındaki işleri için de sunuluyor.

Danışmanlık desteği

Ulaşım hizmetine ek olarak, merkezde engelli bireylere yönelik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Bu kapsamda, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak hedefleniyor. Alanya Engelli Hizmet Merkezi, 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki 5 yıl 9 aylık süreçte, toplam 375 engelli vatandaşa 3 bin 531 kez hizmet sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya’da Engelli Bireylere Ücretsiz Destek Hizmetleri - Son Dakika

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