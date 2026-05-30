Antalya'da Kurban Bayramı Son Gün Yoğunluğu
Antalya'da Kurban Bayramı Son Gün Yoğunluğu

30.05.2026 17:49
Kurban Bayramı'nın son gününde Antalya'nın Konyaaltı Sahili tatilcilerle doldu, hava sıcaklığı 28 derece.

Kurban Bayramı'nın son gününde Antalya sahillerindeki doluluk devam etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerin akınına uğradı.

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın son gününde sahillerde doluluk yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olarak ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 54 oldu. 9 günlük bayram tatili nedeniyle kente gelen yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girmenin keyfini çıkartırken, kimi vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda oturmayı tercih etti.

Son gün sahile akın ettiler

Tatil için Antalya'yı tercih eden bazı vatandaşlar ise ilk defa geldikleri kentte Konyaaltı Varyant üzerinde bulunan seyir terasından sahili ve falezlerle kaplı kentin silüetini fotoğrafladı. Adrenalin tutkunları ise yamaç paraşütüne binerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni ve Antalya'yı gökyüzünden farklı bir açıdan izleyerek deneyimleme fırsatı buldu.

Kenti ve sahili gökyüzünden izlediler

Sivas'tan tatil için Antalya'ya gelen ve yamaç paraşütü ile kenti gökyüzünden görme deneyimini yaşayan Salih Deniz, "Çok memnun kaldım, çok güzeldi. İlk defa bu deneyimi yaşadım. Memnun kaldım şahsen, bir daha olsa bir kez daha yaparım. Manzara çok güzeldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
