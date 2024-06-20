Antalya'da Nem Oranı Yüzde 86 Arttı, Hissedilen Sıcaklık 35 Dereceyi Aştı - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Nem Oranı Yüzde 86 Arttı, Hissedilen Sıcaklık 35 Dereceyi Aştı

Antalya'da Kurban Bayramı sürecinde nem oranındaki ani artış nedeniyle hava sıcaklığı yükseldi. Kent merkezindeki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 36 derece civarında hissedildi. Antalyalılar ve turistler sıcaktan bunalınca gölgelik alanlara ve sahile akın etti. Deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

20.06.2024 15:23
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Antalya'da nem oranında ki yüzde 86'lık ani artış nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi aştı. 29 derece olarak ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını aratmadı.

Kurban Bayramı sürecinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı nem oranındaki ani artış nedeniyle yükseliş gösterdi. Gün içerisinde Antalya kent merkezinde ki en yüksek nem oranı yüzde 86 olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre 30 derece olan hava sıcaklığı ise 36 derece civarında hissedildi. Nem oranında ki ani yükseliş nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının artması nedeniyle sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler kendilerini gölgelik alanlara ve sahile attı.

Hava 30, deniz 29 derece

Yoğun nem dolayısıyla Antalya'nın giriş noktası olan Kepez Seyir Terası'ndan kent manzarası görülmekte zorlandı. Konyaaltı sahilinin başlangıç noktasında ise benzer bir görüntü vardı. Antalya'yı çevreleyen Beydağlar nem bulutundan dolayı silüet şeklinde görüntülendi. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığının artmasından dolayı asfalt yollardan yükselen sıcak buhar dikkat çekti. Deniz suyu sıcaklığında ise rekor ölçüm yapıldı. Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ölçümü ise 29 derece dolaylarında seyretti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Nem Oranı Yüzde 86 Arttı, Hissedilen Sıcaklık 35 Dereceyi Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Nem Oranı Yüzde 86 Arttı, Hissedilen Sıcaklık 35 Dereceyi Aştı - Son Dakika
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