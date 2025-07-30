Antalya\'da Toplu Ulaşım Araçlarına Denetim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Artan yaz sıcaklarıyla birlikte özellikle klima kullanımı, teknik donanım, cam filmleri ve taksimetre uygulamaları titizlikle inceleniyor.

Turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimi ekipleri, taksi ve halk otobüslerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kent genelinde zabıta ekipleri ile Toplu Taşıma ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, hem sivil hem de resmi uygulamalarla otobüsleri ve taksileri mercek altına alıyor. Duraklarda ve güzergah boyunca yapılan denetimlerde otobüslerin klima ve teknik sistemleri kontrol edilirken, sivil görevliler de yolcu gibi araçlara binerek seyir halinde klimaların çalışıp çalışmadığını, cam filmi uygulamalarının mevzuata uygunluğunu kontrol ediyor. Taksilerde ise taksimetre açılıp açılmadığı, araçların fiziki durumu, temizlik ve evrak düzeni denetleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor. Ekipler, taksimetre ve klima kontrollerinin yanı sıra sürücülerin kılık kıyafet ve genel davranışlarını da denetleyerek gerekli uyarılarda bulunuyor. Araçların bakım ve teknik durumları ise depolama birimleri üzerinden düzenli olarak takip ediliyor. - ANTALYA