Antalya Fen Lisesi, Depremden Etkilenen Kardeş Okula Destek Panayırı Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Fen Lisesi, Depremden Etkilenen Kardeş Okula Destek Panayırı Düzenledi

Antalya Fen Lisesi, Depremden Etkilenen Kardeş Okula Destek Panayırı Düzenledi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Fen Lisesi, Hatay Kırıkhan'da depremden etkilenen kardeş okul öğrencilerine destek olmak amacıyla okul bahçesinde bir destek panayırı düzenledi. Panayırda elde edilen gelir, Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne gönderilecek.

30.05.2024 22:04
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fen Lisesi tarafından Hatay Kırıkhan'da bulunan ve depremden etkilenen kardeş okul öğrencilerine destek olmak amacıyla okul bahçesinde destek panayırı düzenlendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili derinden etkileyen deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Gazipaşa Fen Lisesi öğrenci veli ve yönetimi her yıl düzenledikleri bahar panayırını bu yıl Hatay Kırıkhan'da bulunan ve depremden etkilenen kardeş okul öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla düzenledi. Okul aile birliğinin destekleriyle yapılan panayır, Fen Lisesi okul bahçesinde saat 11.00'de başlayıp, 15.30'a kadar devam etti. Çeşitli ürünlerin satılarak gelir elde edilen panayıra, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, okul yönetimi, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Panayırdan elde edilen gelir, Hatay Kırıkhan'da bulunan ve depremden etkilenen Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne gönderilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Fen Lisesi, Depremden Etkilenen Kardeş Okula Destek Panayırı Düzenledi - Son Dakika

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