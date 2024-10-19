Antika Saat Ustası Ökkeş Altunbaş - Son Dakika
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Antika Saat Ustası Ökkeş Altunbaş

Antika Saat Ustası Ökkeş Altunbaş

70 yaşındaki Ökkeş Altunbaş, Gaziantep'te 60 yıldır antika saat tamiri yaparak mesleğini sürdürüyor.

19.10.2024 10:19
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Gaziantep'te 70 yaşındaki Ökkeş Altunbaş, yaklaşık 60 yıldır 5 metrekarelik dükkanında başta kol ve duvar saati olmak üzere özellikle antika saatleri tamir ederek, aşkla yaptığı zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ökkeş Altunbaş, ağabeyinden öğrendiği saatçilik mesleğini yaklaşık 60 yıldır büyük bir aşkla sürdürüyor. Kentte bu mesleği ayakta tutmaya çalışan ender isimlerden biri olarak tanınan ve 7 yaşındayken öğrendiği mesleğini sürdürmeye devam eden Ökkeş Altıntaş, kendisine getirilen eski, bozuk ve antika saatleri teknolojiye yenilmeden ve zamana direnerek tamir ediyor. Mesleğini 4 oğluna da öğreten Altunbaş, işine olan sevdasıyla kalan son antika saat tamircisi ustası olarak 170-180 yıllık saatleri tamir ediyor.

"Mesleği vefat eden ağabeyimden öğrendim"

Antika saat tamirciliği yaptığını ve mesleğin son temsilcilerinden olduğunu ifade eden Altunbaş, "Saat tamirciliğini yaklaşık 60 yıldır yapıyorum. Bu mesleği vefat eden ağabeyimden öğrendim. Merhum ağabeyim çok iyi bir saat ustasıydı. Ağabeyim Gaziantep'in en iyi ustaları arasında yer alıyordu. Hem ben hem de çocuklarım bu mesleği ağabeyimden öğrendik. Çocuklarımız ve yeğenlerim de bu mesleği benden öğrendi" dedi.

"Bizim dönemimizde hep mekanik saatler vardı"

Mesleğe başladığında ilkokula gittiğini anlatan Altunbaş, "Bu mesleğe çıraklıktan başladım. Yıllarca çırak olarak çalıştıktan sonra kendimi iyice geliştirdim. Verilen emeklerin sonucunda da bu mesleği öğrendim. Bizim dönemimizde hep mekanik saatler vardı. Şimdi o saatlerin yerini elektronik saatler aldı. Her dönemin saatlerini tamir etmeyi öğrendim. Biz hem antika saatlerin hem de elektronik saatlerin tamirini yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mesleğimi sevdiğim için sabırla emek veriyorum"

Saat tamirciliğinin çok incelik isteyen bir meslek olduğuna işaret eden Altunbaş, "Bazen bir saat için günlerce uğraşıyoruz. Fakat mesleğimi sevdiğim için sabırla emek veriyorum. Çalışmayan bir saati tamir ettiğimde ve çalıştırdığımda çok mutlu oluyorum. Bu meslekte çok hassas olmamız gerekiyor. Çünkü mesleğimiz en küçük bir hatayı kabul etmeyen bir meslek. Bundan dolayı da saatlerin tamirini gayet itinayla yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Mesleği 4 oğluma da öğrettim"

4 oğlunun kendilerine ait ayrı ayrı saat tamir dükkanlarının olduğunu belirten Altunbaş, "Çocuklarım tamir edemedikleri saat olursa ya beni çağırırlar ya da bana getirirler ve ben yine çocuklarıma ustalık yaparım. Çocuklarımın her ne kadar kendilerine ait iş yerleri olsa da yıllardır çocuklarıma hem ustalık hem de babalık yapıyorum. Zaten onlar benim yanımda çalışırken bana hiç 'baba' demezlerdi, 'usta' derlerdi. Çünkü ben çocuklarımı bu şekilde yetiştirdim. Çocuklarımın hepsi de dükkan sahibi oldu ve kendi dükkanlarında benden öğrendikleri mesleklerini icra ediyorlar. Bu da bana gurur veriyor" şeklinde konuştu.

"Mesleğimi Allah bana ömür verdiği müddetçe yapacağım"

Mesleğini çok sevdiğini belirten Altunbaş, "Zaten mesleğimi sevmeseydim yıllardır bu işi yapmazdım. Her ne kadar o eski işlerimiz olmasa da mesleğimi sürdürüyorum. Çoğu usta bu mesleği bıraktı. Şu an Gaziantep'te sadece birkaç tane hatırı sayılır ustamız kaldı. Özellikle de antika, köstekli ve duvar saatlerinin tamirini yapan usta ise neredeyse kalmadı. Ben de mesleğimi, Allah bana ömür verdiği müddetçe yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antika Saat Ustası Ökkeş Altunbaş - Son Dakika

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