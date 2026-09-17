Araban'da Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Araban'da Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

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Araban\'da Gazze\'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği farkındalık etkinliğinde öğrenciler, uçurtmaları Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde uçurtmalar Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bırakıldı.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Gazze'de savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşamını sürdüren çocuklara yönelik dayanışma ve kardeşlik mesajı verdi. Öğrencilerin gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelindeki 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Etkinliklerde olduğu gibi Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de öğrencilerimizin sevgi, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi insani değerleri benimsemeleri ve insanlığa karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Araban'dan yükselen her bir uçurtmanın; savaşların ve acıların son bulduğu, tüm çocukların özgürce oyun oynayabildiği ve gökyüzüne umutla bakabildiği bir dünyanın umudunu taşımasını diliyoruz. Etkinliğimize katılım ve destekleriyle bizleri onurlandıran İlçe Kaymakamımız Sayın Ferhat Salih Ceylan'a, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüGaziantepGazzeYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Araban'da Gazze'deki çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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