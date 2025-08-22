Araç Klimalarının Önemi ve Bakım İpuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Araç Klimalarının Önemi ve Bakım İpuçları

Araç Klimalarının Önemi ve Bakım İpuçları
22.08.2025 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klima bakımı için her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan uzman, sağlık ve cihaz ömrüne dikkat çekti.

Araçlarda özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan klima sistemlerinin düzenli bakımı, hem cihaz ömrü hem de insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Klima ustası Ersin Zor, "Kompresörün bozulmaması için her yıl bakım şart" diye belirtti.

Yaz sıcaklarında klima kullanımının neredeyse zorunlu hale geldiğini belirten Zor, soğutsa da 2-3 senede klimanın yıllık bakımının yapılması gerektiğini anlattı. Ersin Zor, "Kendi sağlığımız için içerisindeki polen filtresinin her yıl değiştirilmesi gerekirken soğuk kısmın da kullanıma bağlı olarak 2-3 ayda bir kontrol edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

Yaz ve kış aylarının bakım sıklıklarından bahseden Zor, "Özellikle yazın insanlar tatile gittiğinden dolayı araçlarını daha fazla kullanıyor. Kışın ise okulların açılmasıyla birlikte araç kullanımı düştüğünden dolayı uzun süre bakım yapılmayan klimalarda daha fazla arıza meydana geliyor" dedi.

"Kompresörün bozulmaması için her yıl bakım şart"

Yılda bir kez yapılması gereken klima bakımlarının ihmal edilmesi durumunda, klima kompresörü yağının bozulduğunu söyleyen Zor, "Kompresörün zarar görmemesi için 2-3 yılda bir değil, her yıl bakım yapılması şart" ifadelerini kulandı.

"Yüksek devirdeyken klimalar açılıp kapatılmamalı"

Araç klimasının doğru kullanımı hakkında da bilgiler veren Zor, yüksek devirdeyken klimanın açılıp kapatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gazdan ayağımızı çekip motor rölantiye düştükten sonra klimayı açmak, ön taraftaki kavramanın zarar görmesini önlediğinden dolayı klimanın ömrünü uzatır" dedi.

Araç içerisindeki hava için ozon uygulaması ve dezenfekte işlemlerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Zor, "Eğer klimanızdan kötü koku geliyorsa, bizi ziyaret ederek hem bilgi alabilir hem de dezenfekte işlemini yaptırabilirsiniz. Bunun için özel ilaçlarımız mevcut" şeklinde konuştu.

"Yılbaşından sonra fiyatlar güncellenmiş oluyor"

Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Zor, "Senelik sabit fiyat çıkardığımızdan dolayı ocaktan aralık ayına kadar fiyatlar değişmiyor. Ancak yılbaşı geçtikten sonra her şeye zam geldiğinden dolayı fiyatlar güncellenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Güneş altında kalan araçların klima çalıştırılmadan önce camları açılıp havalandırılmalı"

Cam açıkken klima kullanımının bir zararı olmadığını belirten Zor, güneş altında kalan araçlarda klima çalıştırılmadan önce camların açılarak içerinin havalandırılması gerektiğini söyledi. Son olarak vatandaşlara uyarıda bulunan Zor, "Klimalarımızın zamanında bakımını yaptıralım" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araç Klimalarının Önemi ve Bakım İpuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasındaki 4 itirafçıyla ilgili çarpıcı karar
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki 4 itirafçıyla ilgili çarpıcı karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:04:00. #7.12#
SON DAKİKA: Araç Klimalarının Önemi ve Bakım İpuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.