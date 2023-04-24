Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu

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Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesinde kent merkezine doğru seyir halinde olan araç, Kumkısık Kavşağına geldiğinde bir yayaya çarpıp kaçtı.

CANSIZ BEDENİNİ SAATLER SONRA BULDULAR

Saatler sonra cesedi yol kenarında fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda metrelerce fren izi olduğunu ve cam parçalarının bulunduğu belirleyerek çalışmalarını genişletti.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

40-50 yaş aralığında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedende Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, metrelerce fren izi yapıp hasarlı aracıyla bölgeden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.