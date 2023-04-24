Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu - Son Dakika
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Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu

24.04.2023 15:18

Denizli'de yol kenarında bir kişiye ait cansız beden bulundu. Olay yerine intikal eden ekipler, saatler önce şahsa bir aracın çarpıp kaçtığını belirledi. Jandarma, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesinde kent merkezine doğru seyir halinde olan araç, Kumkısık Kavşağına geldiğinde bir yayaya çarpıp kaçtı.

CANSIZ BEDENİNİ SAATLER SONRA BULDULAR

Saatler sonra cesedi yol kenarında fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda metrelerce fren izi olduğunu ve cam parçalarının bulunduğu belirleyerek çalışmalarını genişletti.

Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cesedi saatler sonra bulundu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

40-50 yaş aralığında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedende Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cesedi saatler sonra bulundu

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, metrelerce fren izi yapıp hasarlı aracıyla bölgeden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • İsmail Bayram: Tesadüfen yaşıyoruz, vesselam.... Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
  • zoro beyi: Kaçmasa belki o insan kurtulacaktı Cevap Yaz 55 0 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Bunları yakalayıp kasten adam öldürmeden yargılanacaksın çünkü eğer otoyol değil ise yeni yasaya göre yaya önceliği var Cevap Yaz 99 1 Yayından Kaldır
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Merkezefendi, Kumkısık, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın çarpıp kaçtığı yayanın cansız bedeni saatler sonra bulundu - Son Dakika
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