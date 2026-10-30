Ardahan Çıldır\'da 8 servis aracı denetlendi, eksikler için ilgililer uyarıldı

Ardahan Çıldır'da 8 servis aracı denetlendi, eksikler için ilgililer uyarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Çıldır'da Trafik Jandarması ve İlçe Milli Eğitim ekipleri, 8 okul servis aracını denetledi. Eksiklerin giderilmesi için araç ilgilileri uyarıldı, denetimlerin öğrenci güvenliği için süreceği belirtildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Trafik Jandarması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında 8 okul servis aracı kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda araç ilgililerine gerekli uyarılarda bulunuldu.
Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri titizlikle sürdürüleceğini ifade ettiler
Kaynak: İHA
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