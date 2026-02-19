Ardeşen\'de Ramazan Coşkusu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayını torpil, havai fişek ve silahlarla karşılama geleneği sürdü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan ayının gelişine özel yapılan torpil atma, havai fişek patlatma ve silahlarla ateş etme geleneği bu yılda devam etti. Akşam ezanının ardından farklı mahalle ve köylerde ses çıkartan materyallerini hazırlayan vatandaşlar ateşlemeye başladı.