Ordu\'da bin 700 rakımlı yaylada renkli kar festivali

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Argan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Başka yerde 2 santim kar yağdığında hayat duruyor, biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '3 ay değil 12 ay Ordu' vizyonuyla şehirde canlılık 4 mevsim yaşanıyor. Bu kapsamda yaylaların, kış aylarında da turizmin gözde mekanlarından bir tanesi olması hedefleniyor. Mesudiye Keyfalan ve Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivallerin ardından Ordu Büyükşehir ve Akkuş Belediyesi iş birliği ile bin 700 rakımlı Argan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi.

"Başka yerde kar yağınca hayat durur, biz 2 metre karda festival yapıyoruz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Biz büyük bir aileyiz, dünyanın en güzel yerlerinden birinde bulunuyoruz. Başka yerde 2 santimetre kar yağdığında hayat duruyor, biz ise 2 metre karda festival yapıyoruz, eğleniyoruz. Bu da bizim farkımız. Daha güzel günlere birlikte gidelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın" diye konuştu.

Festivalde Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat ile İbrahim Ufuk Kaynak ve ilçe belediye başkanları vatandaşların eğlencelerine ortak oldu. Protokol üyeleri kızakla kayarken, düzenlenen halat çekme yarışmasında ise hakemlik görevini üstlenen Başkan Güler, kendi eliyle doldurduğu sıcak çorbaları vatandaşlara ikram etti.

İl dışından memleketine gelen yüzlerce vatandaş ise özlem giderdi, düzenlenen etkinliklerde eğlenerek dolu bir gün geçirdi. Her yıl festivalin devamlılığını dileyen vatandaşlar, kış festivalleriyle Ordu'nun adeta renklendiğini belirttiler. - ORDU