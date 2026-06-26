Arhavi'de Dere Islahı Toplantısında Gerginlik - Son Dakika
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Arhavi'de Dere Islahı Toplantısında Gerginlik

26.06.2026 17:54
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Arhavi'deki proje tanıtım toplantısında DSİ yetkilileri, gerginlik nedeniyle salonu terk etti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, su taşkınlarını önleme kapsamında DSİ tarafından Arhavi derelerinde yürütülen ve planlanan dere ıslahı çalışmalarına ilişkin proje tanıtım toplantısında gerginlik yaşandı. DSİ yetkilileri, yaşanan gerginlik üzerine salondan ayrıldı.

Arhavi ilçesinde su taşkınlarını önleme kapsamında Devlet Su İşleri Artvin İl Müdürlüğü tarafından Arhavi derelerinde yürütülen ve yapılması planlanan dere ıslahı çalışmaları çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi'nde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı toplantıda, yöre halkının projeye ilişkin bilgilendirilmedikleri ifade etmeleri üzere DSİ yetkilisi, "En başta söyleyeyim, tek tek dolaştım, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla, arazi sahipleriyle istişare ettik" dedi.

"BU UYGULAMALAR BİRÇOK EKOSİSTEMİ YOK EDER"

Toplantıda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise söz konusu projenin ekolojik açıdan tahribata yol açacağını ifade ederek, "Çevresel ve sosyal yönetim planında sosyal ve çevresel unsurlara dair neredeyse hiçbir somut içerik yok. Bu tür düzenlemeler, dere ıslahı adı altında doğanın beton kanallara hapsedilmesidir. Bu, ekolojik açıdan ciddi bir tahribattır. Beton kanallara alınan derelerde suyun akış hızı artar ve taşkın riski başka noktalara taşınır. Dere ıslahı, aslında bozulmuş derelerin doğal haline getirilmesi işlemidir. Burada ise tam tersi yapılmaktadır. Bu uygulamalar birçok ekosistemi yok eder. Riperyan alanlar, yani dere kenarı yaşam alanları tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sadece mühendislik değil, aynı zamanda ekolojik bir sorundur" dedi.

Toplantıda yaşanan gerginliğin ardından DSİ ekipleri salonu erken terk edince, vatandaşların soruları yanıtsız kaldı.

Kaynak: ANKA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi'de Dere Islahı Toplantısında Gerginlik - Son Dakika

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