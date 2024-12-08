Arhavi'de Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu Kapandı

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Kimse ne yaptığını anlamadı! Bu kez de özür diledi

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçların zarar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Arhavi- Hopa arasındaki Kıyıcık mevkii tünel çıkışında, gece saat 03.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri, Rize- Artvin karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına sebep oldu. Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü, toprak altında bir aracın kaldığı, ancak can kaybı olup olmadığı konusunda araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı. Söz konusu yol, Sarp Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan ve uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yaşanan heyelan ulaşımda ciddi aksamalara yol açıyor.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen Köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanılacağı bildirildi.