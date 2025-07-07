Arıcılara Yeni Yangın Önlemleri

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında, arıcılara yönelik yeni düzenlemeler getirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arı konaklaması yapan üreticilerin yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluluğu ve ormanlık alanlara geçici yasak kararı duyuruldu.

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları doğrultusunda arıcılara yönelik yeni uygulamaları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın İli Sultanhisar İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı gereği, ilçemiz sınırları içinde konaklama yapan arıcıların her arı konaklama yerinde 2 adet 6 kg.lık yangın söndürme tüpü bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca Aydın ili genelinde ormanlık alanlara arı konaklaması 15 Ağustos 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır" Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, alınan kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını hatırlattı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklıkla birlikte orman yangını riskinin ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, tüm üreticilerin daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi. - AYDIN