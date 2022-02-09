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Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

09.02.2022 16:01
Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

Adıyaman Gölbaşı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 gün süren kursu başarıyla tamamlayan 26 kursiyere sertifikaları verildi. Mart-Nisan aylarında arıcılık kursunun yeniden açılacağını belirten Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, "Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ve ilçe müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği arıcılık kursu yaklaşık 5 gün sürdü. Kursa katılan 29 kursiyerden 26 tanesi kurs sonunda başarılı olup, arıcılık belgesi almaya hak kazandı. Mart-Nisan aylarında ilçemizde yeniden arıcılık kursu düzenlenmesi planlanmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı
Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Gölbaşı, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arıcılık kursu kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika


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