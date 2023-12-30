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Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Festivalde kadınların el emeği ürünlerin yanı sıra takılar ve el sanat ürünleri sergilendi. Festivalin açılışına Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı
30.12.2023 - 09:05,
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Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Festivalin açılışı Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikle yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Arnavutköy Belediyesi Etkinlik Alanı'ndaki festivalde kadınların el emekleri ile yaptıkları turşu, tarhana, ev makarnası, reçel, marmelat gibi ürünlerin yanı sıra, el emeği takılar ve el sanat ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivalin açılışına katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, burada dağıtılan ürünleri çocuklara ikram etti.

"Ev ortamında yapılmış hijyenik, iç rahatlığıyla yiyeceğimiz alternatif ürünler sunuyoruz"

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Her yıl düzenli olarak kadın kültür sanat merkezinde kurslarımızda atölyelerimizde geleneksel lezzetlerimizin tanıtımı yapıyoruz. Bu lezzetlerimizi yeni nesillerimize tanıtıyoruz. Diğer yandan özellikle yeni popüler kültürün getirdiği ayakta atıştırma fastfood gibi sağlıksız beslenmenin karşısında ev ortamında yapılmış hijyenik, iç rahatlığıyla yiyeceğimiz alternatif ürünler sunuyoruz. Çok güzel bir yansıması var kadınların ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve satışı konusunda da bu ürünlerin yıl içerisinde de satışı sağlanıyor. Semt pazarlarımızda bu amaçla ayırdığımız tezgahlarımız var. Maksadımız bu anlamda hanımefendileri desteklemek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada sosyalleşme imkanı buldum"

Arnavutköy Kadın Kültür Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra ürünlerini satma imkanı bulan Özlem Kesik ise, "Her sene bu faaliyetlerin tekrarlanması çok güzel. Yaptığımız ürünleri el emeği pazarında satma imkanı bulabiliyoruz. Ben bu kursa geldikten sonra daha da aktif bir hale geldim. Benim özel bir çocuğum vardı okula gittiğinde kaydoldum ve burada sosyalleşme imkanı buldum. Ev hanımlarına tavsiyem muhakkak aramıza katılmaları. Pazar gününe kadar burada olacağız herkesi bekleriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı - Son Dakika
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