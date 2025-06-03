Arnavutköy Belediyesi Zabıta Binası Açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy Belediyesi Zabıta Binası Merkezi ve yeni zabıta araçları, düzenlenen tören ile hizmet vermeye başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Zabıta Müdürlüğümüz artık yeni bir çatı altında, daha güçlü imkanlar ve daha organize bir yapıyla vatandaşımıza çok daha hızlı hizmet süresi sunacak" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy Belediyesi Zabıta Binası Merkezi ve yeni zabıta araçları, düzenlenen tören ile hizmet vermeye başladı. Haraççı Mahallesi'nde düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu zabıta merkezini gezerek personellerle vakit geçirdi.

"65 olan personelimizin sayısını 140'a çıkarttık"

Düzenlenen açılış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Zabıta Müdürlüğümüz artık yeni bir çatı altında, daha güçlü imkanlar ve daha organize bir yapıyla vatandaşımıza çok daha hızlı hizmet süresi sunacak. Bu bina bir açılıştan çok daha fazlası. Ben buradayım diyen bir belediyecilik anlayışının somut göstergesidir bu bina. Zabıta demek sadece denetim yapan değil, güven veren demektir. Sokaktaki çocuğun huzuru demektir, esnafımızın hakkı demektir. Göreve geldiğimizde sayıları yaklaşık 65 olan personelimizin sayısını 140'a çıkarttık. İlçemizin ihtiyacını karşılayacak modern bir araç filosunuda teşkilatımıza kazandırdık. Sadece sayıca değil teknik donanım hareket kabiliyeti ve ulaşılabilirlik açısından çok daha güçlü bir noktadadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL