Arnavutköy'de Dünya Çiftçiler Günü Şenliği - Son Dakika
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Arnavutköy'de Dünya Çiftçiler Günü Şenliği

Arnavutköy\'de Dünya Çiftçiler Günü Şenliği

Arnavutköy'de düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü programında yerel çiftçilere destek verildi ve en güzel buzağı yarışması düzenlendi.

17.05.2024 09:24  Güncelleme: 09:27
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Arnavutköy'de Dünya Çiftçiler Günü'ne özel düzenlenen programda yerel çiftçiler unutulmadı. Dursunköy Mahalle Meydanı'nda düzenlenen şenlikte çiftçilerin yetiştirdikleri ürünler görücüye çıktı, çiftçilere fidan ve fide desteği verildi. Düzenlenen şenliğe İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Şenlikte düzenlenen en güzel buzağı yarışmasında da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dünya Çiftçiler Günü Arnavutköy'de unutulmadı. Arnavutköy Belediyesi tarafından Dursunköy Mahallesi Meydanı'na kurulan şenlik alanında yerel çiftçiler yetiştirdikleri ürünleri görücüye çıkarma fırsatı buldu. Düzenlenen müzik şenliği ve renkli oyunlarla mahalle meydanında doyasıya eğlenen çiftçilere fide ve fidan desteği de verildi. Düzenlenen şenlikte en ilgi çeken etkinlik ise en güzel buzağı yarışması oldu. Sahipleri tarafından süslenen buzağılar oylandıktan sonra en güzel buzağı seçildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada en güzel buzağının sahibi tam altın sahibi oldu.

"Her daim hem çiftçilerimizi hem de hayvancılarımızı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz"

Düzenlenen şenlikle alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bizim için çok önemli ve anlamlı olan bu günü tebrik ediyorum. Bizim ilçemizin böyle bir avantajı var. Buradaki çiftçilerimizle birlikte bazı organizasyonlarımız olacak, yarışmalarımız olacak. Bizlerinde gelecek dönemdeki projelerimizle alakalı açıklamalarımız olacak. Buraya emek veren başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum. Renkli yarışmalarımız olacak birazdan buzağı yarışmamız olacak ve ödüllerimiz olacak her daim hem çiftçilerimizi hem de hayvancılarımızı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Siz üretin yeter ki desteklemek bizde"

Programda konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Gıda ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu pandemi bize göstermişti. Ekilmedik bir santim yer bırakılmama gayretiyle sahaya çıktık ve sahada olmaya devam ediyoruz. İstanbul genelinde 2 milyon 600 bin adet sebze fidemizi çiftçilerimize sunuyoruz. Bütün çiftçilerimizin gününü kutluyorum. Onlara diyoruz ki siz üretin yeter desteklemek bizde. Yerel yönetimlerle birlikte çalışmak başarıyı getiriyor" şeklinde konuştu.

Şenlikte düzenlenen buzağı yarışmasına katılan hayvancılardan Cemal Yavuz, "Simentalın en koyu ırkından biz ırkını devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben hayvanımı çok seviyorum, ben burada olmasam burada durmaz o da beni çok sever. Buralarda hayvancılık üzerine birinci bir mahalledeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Dünya Çiftçiler Günü Şenliği - Son Dakika

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