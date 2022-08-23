Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti - Son Dakika
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Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti

23.08.2022 09:25

Arnavutköy'de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler, YKS sınavında aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti. Yaşanan sıra dışı olayla ilgili konuşan ikizler, "Sınavlar açıklandı bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız" ifadelerine yer verdi.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor. İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti.

"BİZİ AYNI SINIFLARA ALMIYORLARDI SINAVLARDA"

Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, "Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık ilk başta biz askeri üniversiteye başvuru yaptık bizi sınava almadılar çok benzediğimiz için. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık bizi aynı sınıflara almıyorlardı sınavlara girerken" şeklinde konuştu

Tek yumurta ikizleri YKS'de imkansız denileni başardı! Aynı puan, aynı şehir, aynı üniversite

"AYNI BÖLÜM, AYNI ŞEHİR, AYNI ÜNİVERSİTE"

Asker kardeşler, "Üniversite sınavına beraber çalıştık hep aynı soruları çözdük aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı 'kim daha iyi yapacak?' Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık bu sefer hocalarımız da bize imkansız biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Tek yumurta ikizleri YKS'de imkansız denileni başardı! Aynı puan, aynı şehir, aynı üniversite
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Kaynak: İHA

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