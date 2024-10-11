Arpaçay Belediyesi Otobüs Seferlerini Başlatıyor

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Arpaçay Belediyesi vatandaşlar ve öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek için otobüs seferlerini başlatıyor.

Belediye Başkanı Zeki Elma'nın talimatlarıyla belediyeye ait otobüs vatandaşlara Arpaçay- Kars arasında hizmet verecek. Belediye otobüsü Arpaçay'dan Kars'a sabah 06.45 ile 07.30 saatleri arasında taşıyacak. Belediye otobüsü Kars'tan Arpaçay'a ise 16-45-17.30 saatleri arasında dönüş yapacak.

Konuyla ilgili olarak Arpaçay Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemize ait yolcu taşıma otobüsümüz vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyetini gidermek için 14.10.2024 tarihinden itibaren Arpaçay-Kars, Kars- Arpaçay arası yolcu taşıma faaliyetine başlayacaktır" denildi. - KARS