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Arpaçay'da kar yağışı ve tipiden 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Arpaçay'da kar yağışı ve tipiden 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Arpaçay ilçesine bağlı 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürerek yolların yeniden açılmasını sağlamaya çalışıyor.

Arpaçay\'da kar yağışı ve tipiden 3 köy yolu ulaşıma kapandı
23.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:33
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Arpaçay'da kar yağışı ve tipiden 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Arpaçay ilçesine bağlı Akmazdam, Dağköy ve Kardeştepe köylerinin yolu ulaşıma kapanırken, ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Akmazdam, Dağköy ve Kardeştepe köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerinin köy yollarını kısa sürede açması bekleniyor.

Öte yandan Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Arpaçay'da kar yağışı ve tipiden 3 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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