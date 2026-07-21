Yeni Kaymakam Güvenç'ten Arpaçay'da esnafla ilk buluşma - Son Dakika
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Yeni Kaymakam Güvenç'ten Arpaçay'da esnafla ilk buluşma

Yeni Kaymakam Güvenç\'ten Arpaçay\'da esnafla ilk buluşma
21.07.2026 11:58  Güncelleme: 11:59
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Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, göreve başlar başlamaz esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte çarşı merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Güvenç, iletişime açık yönetim anlayışını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Arpaçay Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Abdulkadir Güvenç, ilçedeki görevine vatandaşlarla iç içe bir programla başladı. Kaymakam Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hem hayırlı işler dileklerini paylaştı, hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Arpaçay çarşı merkezinde gerçekleştirilen ziyaretlerde iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Güvenç, esnafla sohbetler gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Güvenç, ilçenin ekonomik ve sosyal hayatında esnafın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Güvenç, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına toplumun tüm kesimleriyle sürekli iletişim halinde olacaklarını ifade etti. Arpaçay'ın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla saha ziyaretlerine büyük önem vereceklerini dile getiren Güvenç, "Arpaçay'ı birlikte yönetecek, sorunları birlikte çözeceğiz" mesajını verdi.

Belediye Başkanı Zeki Elma da yeni görevine başlayan Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç'e başarı dileklerini ileterek, ilçe için uyum ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni Kaymakamın göreve vatandaşın arasında başlamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret boyunca esnafın talep ve beklentileri dinlenirken, çözüm odaklı kamu yönetimi anlayışının sahaya yansıdığı gözlendi.

Göreve başladığı ilk günlerde vatandaşla birebir temas kurmayı tercih eden Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç'in bu yaklaşımı, Arpaçay'da kamu kurumları ile vatandaş arasındaki iletişimin daha da güçleneceğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. İlçede benzer ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Kaymakam Güvenç'ten Arpaçay'da esnafla ilk buluşma - Son Dakika

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