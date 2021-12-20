Arsasından geçirilen asfalt yolu duba ve filelerle kapattı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Atakan Temel, 14 yıl önce arsasının işgal edildiğini ve sorununa üç belediye başkanının da çözüm bulmadığını iddia etti. Çözüm için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsman) başvurduğunu belirten ve usulsüz olarak yol geçirildiğini iddia ettiği yeri dubalarla çeviren Temel, "Ombudsman beni haklı buldu. Ama bu kararı, belediyeye tavsiye niteliğinde kaldı. Yaptırım olmadı" dedi.

2007 yılında hiçbir tebligat yapılmadan ahşap baraka ve ahırı ile duvarların yıkılarak arsasının işgal edildiğini ve üç belediye başkanının da tüm girişimlerine rağmen sorununa çözüm bulmadığını iddia eden Karasu Kuzuluk Mahallesi sakinlerinden Atakan Temel, arsasından geçirilen asfalt yolu duba ve renkli filelerle çevirdi. Annesine ait olan arsanın hakkını 2011 yılında aramaya başladığını belirten Atakan Temel, "O yılki belediye yönetimi, mağduriyetimizin giderileceğini söyledi. Ama bu sözler vaatte kaldı. 350 bin lira param vardı. Arsamıza ev yapma girişiminde bulundum. Fakat 80 metre karelik arsamın işgal edildiğini öğrenince şok oldum" dedi. Dört yıl boyunca yazışma ve dilekçelerle 2015 yılına kadar hakkını aradığına vurgu yapan Temel, "Dilekçelerime ve CİMER şikayetlerime cevap alamadım. Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu da eski başkan Ahmet Genç gibi bana söz verdi ve evimi yaptıracaklarını söyledi" diye konuştu.

İşgal edildiğini iddia ettiği arsasını dubalarla çevirdi

Sorununa çözüm bulunmadığını dile getiren Atakan Temel, "Arsamdan geçen yol asfalt yapılmadan önce, göreve gelen Belediye Başkanının yanına gittim. Fakat belediyenin maddi durumu yok gerekçesiyle beni mahkemeye gitmem konusunda yönlendirdiler ve Başkan İshak Sarı bana 'Sen muhatabım değilsin, arsa sana ait değil' dedi. Arsa anneme ait ve ben de varisiyim. Vatandaşa böyle cevap verilir mi" şeklinde konuştu. Mülkiyet hakkını kullanarak işgal edildiğini iddia ettiği arsasını dubalarla çevirdiğini söyleyen Atakan Temel, "İshak Sarı başkanlığındaki belediye de dilekçelerime yanıt vermedi. Durumu ombudsmana yazdım. Kamu deneticileri kurulu olan ombudsman beni haklı buldu. Ama bu kararı, belediyeye tavsiye niteliğinde kaldı. Yaptırım olmadı" ifadelerini kullandı.

Hakkımı arıyorum

Karara göre ya takasa sokulması ya da kamulaştırma yapılması gerektiğine dikkat çeken Temel, "Ben vicdanlı biriyim. Asfaltı söktürmedim, yola duvar yapmadım. Dubalarla çevirdim ve hakkımı arıyorum. Ombudsman kararını umursamıyor belediye. Karasu'da benim durumumda olan onlarca insan var. Dubaları encümen kararıyla da polis zoruyla da sökemediler. Bir tane ceza bile yazamadılar. Çünkü ben haklıyım. Sesim gür çıkıyor ve bundan rahatsız oluyorlar" dedi. - SAKARYA