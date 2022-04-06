Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde son 1 yılda en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk, 58. Kütüphane Haftası münasebetiyle Çelikhan ilçesinde 2021-2022 döneminde kütüphane arşivlerinden yararlanarak en çok kitap okuyan üç öğrenciyi makamında ağırladı. 2021-2022 Yılı içerisinde en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Arslantürk, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyelerde takdim etti. - ADIYAMAN