Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika
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Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti

06.04.2022 14:55
Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde son 1 yılda en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde son 1 yılda en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Abdullah Arslantürk, 58. Kütüphane Haftası münasebetiyle Çelikhan ilçesinde 2021-2022 döneminde kütüphane arşivlerinden yararlanarak en çok kitap okuyan üç öğrenciyi makamında ağırladı. 2021-2022 Yılı içerisinde en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Arslantürk, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyelerde takdim etti. - ADIYAMAN

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Kütüphane Haftası, Adıyaman, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arslantürk, en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik etti - Son Dakika


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