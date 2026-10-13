Arsuz\'da okul kantini denetiminde gıda ile deterjan aynı dolapta bulundu

Arsuz'da okul kantini denetiminde gıda ile deterjan aynı dolapta bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinde hijyen denetimi yaptı. Denetimde gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta bulunduran kantinci uyarıldı; işletmeci zabıtaya 'Abi vallahi yerimiz dar' yanıtını verdi, denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetimlerde, gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta muhafaza eden kantincinin zabıta ekiplerine "Abi vallahi yerimiz dar" yanıtını vermesi dikkat çekti.
Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları ve kurallara uygunluğu kontrol edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu.
Denetimler sırasında gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta bulunduran kantinciyi uyaran zabıta personeline işletmecinin "Abi vallahi yerimiz dar" diye yanıt vermesi dikkat çekti.
Arsuz Belediyesi, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kantinlere yönelik rutin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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