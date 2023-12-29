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Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi, İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi, İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi

Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi, yıllardır taşıdıkları hafız öğrencilerinin artık İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi. Kooperatif yönetimi, bu taşımanın kendilerine ait olduğunu ve il müftülüğünün bu konuda zorlama yapmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı da kooperatifin emekçi insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi, İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi
29.12.2023 - 12:56,
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin 38 numaralı Öğrenci Kooperatifi, yıllardır taşıdıkları hafız öğrencilerinin artık İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi. Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yavuzdemir, "Biz yıllardır bu çocukları taşıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum; il müftümüz kendileri bir araç almış ve bu aracıyla bizim taşıdığımız öğrencileri, 'ben taşıyacağım' diye diretmeye ve zorlamaya çalışmaktadır. Biz bunu kooperatif olarak kabul etmiyoruz" dedi.

Artvin'de 38 numaralı Öğrenci Kooperatifi yıllardır taşıdıkları hafız öğrencilerinin artık İl Müftülüğü tarafından taşınacak olmasına tepki gösterdi.

"ARTVİN'DEKİ ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ 38 NUMARALI ÖĞRENCİ KOOPERATİFİNE AİTTİR"

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Artvin 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yavuzdemir, şunları söyledi:

"38 Numaralı Öğrenci Kooperatifi Üyeleri, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve sayın şoförler, esnaflar odası başkanımızla beraber bir aradayız. Bugün burada toplanmamızın sebebi biz Artvin'de S.S 38 Nolu Öğrenci Kooperatifi olarak belediyeye bağlı öğrenci taşımakla yetkili araçlarız ve plakalarız. Biz 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bu işe emek etmiş arkadaşlarımızla birlikte servisçilik yapmaktayız. Artvin'deki öğrenci taşıma işi 38 Numaralı Öğrenci Kooperatifine aittir. Yeni yılımızın başında taşımakta olduğumuz hafız çocuklarımız var, müftülüğün yurtlarında kalan. Biz yıllardır bu çocukları taşıyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum; il müftümüz kendileri bir araç almış ve bu aracıyla bizim taşıdığımız öğrencileri, 'ben taşıyacağım' diye bir diretmeye ve zorlamaya getirmektedir. Biz bunu kooperatif olarak kabul etmiyoruz. Bu taşıma bizim hakkımızdır. Biz emniyete, trafiğe bu durumu bildirdiğimiz zaman, valiliğin onlara izin verdiği söyleniyor. Sayın valimiz böyle bir izni nasıl vermiş ve bu taşıma konusunda bu araç yetkili değil. Bir dönem önceki il müftüsü bunu taşımak istemişti ama devlet babamız, dönemin valisi Yılmaz ağabeyimiz bunun doğru olmayacağını ve bu taşımanın kooperatife ait olduğunu söyleyerek bunlara izin vermemiştir. Biz bunu biliyoruz.

"BU TAŞIMA DURANA KADAR BUNUN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ"

Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra her gün denetleme geldi. Bir ay değil bir yıl denetlesinler. Biz bu araçları 2012 yılında taşımaya uygun yaptıran tek iliz ve biz yaptırdık bunu. Ağabeylerimiz evini satıp bu arabaları uygun hale getirmişlerdir. Yine yaparız ve yine yapacağız. Bizi her gün denetleyebilirsiniz hiçbir problemimiz yok. Bizim hakkımızı geri versinler. Sayın müftüm Artvin'e din öğretmeye geldin. Kardeşim hak yok mu, hukuk yok mu? Sen bu öğrenciyi nasıl taşıyorsun? Bizim hakkımız olan şeyi sen nasıl taşırsın? O zaman her kurum bunu yapsın taşısın. Orman dairesi alsın arabayı taşısın, hepsi taşısın. Böyle bir kanun yok. Biz bunu taşıtmayacağız. Sayın valim verilmiş olan izin yanlış bir izindir. Bak bizi dinlemediniz, bu izin yanlış. Bu karardan bir an önce geri dönün. Biz size sesimizi duyurmaya çalıştık ve bir önceki günde yaptık ama belli ki duyuramadık. Bu taşıma durana kadar bunun mücadelesini vereceğiz bu arkadaşlarla beraber."

"DEVLET YETKİLİLERİNE SESLENİYORUM; LÜTFEN BİZE SAYGI DUYUN"

Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeref Öngüner şu şekilde konuştu:

"Bugün burada 38 Numaralı Kooperatifimizin yaptığı basın açıklamasına katıldık ve bu, bugünkü süreç değil en az 1-2 aydır bu konu vardır. Yetkililere gittik ve konuşmaya çalıştıysak da bizi dinlemediler. Buradan şunu söylüyoruz; az önce Sinan kardeşimizin dediği gibi bütün kurumların araçları var. Bütün kurumlar taşımalarını yapsınlar o zaman. Burada öyle velilerimiz var kendi araçları olduğu halde çocuğunu taşımıyor ve saygı gösteriyor. Burada ihtiyaçlı öğrencilerimize tüm arkadaşlarımız diğer belediye araçlarımız ihtiyaçlı öğrencilerimizden para almıyor. Biz Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol neticesinde Fen lisesini kazanan 0-1 arasındaki öğrencilerimizden hiçbir ücret almıyoruz. Onun için çocuklar bizim çocuklarımız ve biz de bir veliyiz. Biz herkese saygı gösteriyoruz lütfen bu emekçi insanlarımıza herkes de saygı göstersin ve buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. Burada devletimizden bir bedel almadan ve herkes kendi arabalarını almıştır. Burada bir lastiğin ne kadar olduğunu, akaryakıtın ne kadar olduğunu tüm halkımız çok iyi biliyor. Biz kimseye yük olmadan kendi imkanlarımızla sabahtan hizmetlerimize bakıp 24 saat hangi iş olursa yapan emekçi arkadaşlarımızdır."

Kaynak: ANKA
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