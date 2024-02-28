Artvin'de çökme riski bulunan tünelde tehlike her geçen gün artıyor
Yusufeli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelde çatlaklar arttı
ARTVİN - Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki 39 tünelden biri olan T14 Tüneli'nde oluşan çatlaklar ve açılmalar artmaya devam ediyor. Çökmelere karşı tünel içinde çelik kafesle önlem alınsa da blok şeklinde dökülmeler yaşanıyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz aylarda hizmete açıldı. Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz ay kayma meydana geldi. 2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya başladı. Çökmelere karşı tünel içinde çelik kafesle önlem alınsa da blok şeklinde meydana gelen açılmalar, her geçen gün artmaya devam ediyor.
Son olarak büyük tünelde meydana gelen çökme sürücülere zor anlar yaşattı. Bölge halkından Kayhan Sazak, yolu sürekli kullandığını ifade ederek, "Bu yol tehlike arz ediyor. Bunu ilçede herkes biliyor, yetkililer de biliyor. Bu yol ilçenin can damarı, geçmek zorundayız. Hastamız olsun, en ufak bir şeyde bu yolumuzu kullanmamız gerekiyor. İlçenin tek bağlantı yolu. Biz kelle koltukta bu yoldan geçmek istemiyoruz. Bizim beklentimiz çalışmaların hızlandırılması" dedi.
İlçe sakinlerinden Serhat İnce ise, "Tünelin yüz metresinde açılmalar meydana geldi. Asfalta açılmalar var, çatlaklar oluşmuş. Tünel içinde de blok olarak çatlama var. Malum doğa sıcakladı, toprakta gevşedi, süreç biraz daha hızlandı" ifadelerini kullandı.
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