Artvin'de DSİ Çalışmalarına Tepki

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, DSİ'nin dere yataklarında yürüttüğü çalışmalara yönelik tepkiler sürüyor. Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu Başkanı Reşat Dindar, "Derede taşkın ya da sel riski yokken ağaçlar tahrip ediliyor, derenin içinde iş makineleri çalıştırılıyor. Bu çalışmanın amacı nedir, kim sorumluysa açıklama yapmalıdır" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesi Güneşli Köyü sınırları içerisinde bulunan Orçi Deresi'nde, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) su taşkınları kapsamında yaptığı çalışma bölge halkının tepkisini çekiyor.

Bölgeye gelen Arhavi Çamlıca Doğa Koruma Platformu Başkanı Reşat Dindar, DSİ'nin halka bilgi vermeden çalışma başlattığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"İLGİLİLERİN CEVAP VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Çalışmanın yapıldığı alanın tahrip edildiğini öne süren Dindar, şunları söyledi:

"Bugün burada dereye inilen yol yapıyorlar. Derede taşkın olma ihtimali sıfır, sel olma ihtimali sıfır. Ağaçları paramparça etmişler, her yeri tahrip ediyorlar. Derenin içinde de özel bir dozer çalışıyor. Bu rezilliğe kim sebep olduysa, sorumlu kim ise gerekli açıklamayı mutlaka yapmalı. Burada bu çalışmanın yapılmasının anlamı ne? Burayı yok etmek için mi uğraşıyorlar? Burada ne var, bunun nesini yapıyorlar? Dereden ne alıyorlar? Hiçbir açıklama yok, köy muhtarlarının bilgisi yok. Bu nasıl bir şeydir? Bu memleket sahipsiz mi? İlgililerin cevap vermesini bekliyoruz."