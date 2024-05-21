Artvin'de gelin ve damat dolmuşla düğün salonuna gitti - Son Dakika
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Yerel

Artvin'de gelin ve damat dolmuşla düğün salonuna gitti

Artvin\'de gelin ve damat dolmuşla düğün salonuna gitti

Artvinli Tolgahan Aydemir ile Adana'dan gelen gelin Şifa Kabayel, düğünleri için gelin arabası yerine dolmuş kullanarak farkındalık oluşturmak istedi. Dolmuşa binen çift, yolcular ve dolmuş şoförü tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Gelin ve damat, dolmuşta bol bol fotoğraf çektirerek anın tadını çıkardı. Çift, toplu taşıma kullanımına dikkat çekmek amacıyla bu tercihi yaptıklarını belirtti.

21.05.2024 13:52
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Artvin'de dünya evine giren gelin ve damat dolmuş kullanarak düğün salonuna gitti.

Artvinli Tolgahan Aydemir ile Adana'dan gelin gelen Şifa Kabayel, düğünleri için gelin arabası yerine, toplu taşıma kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kuaförden düğün salonuna kadar dolmuş kullandı. Aydemir ve Kabayel çifti hazırlıklarını tamamladıktan sonra Şehit Dursun Acar Caddesi'nde dolmuş durağına giderek 'Çarşı–Köprü' güzergahındaki dolmuşa bindi. Dolmuş şoförü ve yolcular gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, güzergah boyunca dolmuşa binen vatandaşlar gelin ve damatla bol bol fotoğraf çektirerek anın tadını çıkardı.

Tolgahan Aydemir, nikah töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, farklılık olması açısından ve toplu taşıma kullanımına dikkati çekmek için bu özel günlerinde anı olsun diye dolmuşa bindiklerini söyledi.

Artvin'de bir düğün salonu işletmecisi olduğunu ifade eden Aydemir, evlilik konusunda çekinceleri olduğunu belirterek "Şifa'yı görünce evlenmeye karar verdim. Düğünümde farklı bir şey olmasını istedim. Herkes düğün aracı olarak tır yaptı, otobüs yaptı, at arabası yaptı, limuzin yaptı ama hiç kimse dolmuşu yapmamıştı. Dolmuşçuların da nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. İlk olsun istedim. Bizi gören insanlar çok şaşırdı. Dolmuşu durdurmak için el kaldırdım, dolmuşçu ondan yol istediğimi zannetti. 'Yok abi, biz dolmuşa bineceğiz' deyince şaşırdı. Dolmuşa binerken izin isteyenler oldu. 'Dolmuş kiralık mı' diye soranlar oldu" dedi.

Şifa Kabayel de düğününde böyle bir şey hayal etmediğini ifade ederek, "Eşimin fikrine sıcak bakmadım. Değişik tepkiler alabileceğimizi düşünüyordum ama çok güzel tepkiler aldık. Çok mutlu olduk. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anı yaşadık" diye konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Artvin, Adana, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de gelin ve damat dolmuşla düğün salonuna gitti - Son Dakika

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