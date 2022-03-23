Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar

23.03.2022 13:00

- Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar Artvin'in Meşeli köyü sakinleri yoğun kar yağışı sonrası köy içinde bulunan mahalle yolları kapanınca iş makinesinin giremediği bölgeleri imece usulü kendileri temizledi.

- Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar

ARTVİN - Artvin'in Meşeli köyü sakinleri yoğun kar yağışı sonrası köy içinde bulunan mahalle yolları kapanınca iş makinesinin giremediği bölgeleri imece usulü kendileri temizledi.

Artvin'in Şavşat ilçesi Meşeli köyünde kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı sonrası yüksek köylerde kar kalınlığı bir metreyi aştı. İl Özel İdaresi ekipleri köylerin yollarını açık tutsa da mahalle aralarındaki patika yollar ulaşıma geçit vermezken, köylüler çareyi imece usulü yolları açmakta buldu.

İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan Meşeli köyünde yaşayan 73 yaşındaki Kemal Temur'un yolu Cami imamı Nurdem Demir'in önderliğinde köylüler tarafından kürekle açıldı. Kemal Temur evi ana yola yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olması ve bir metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle evinde mahsur kaldı. Duruma kayıtsız kalmayan cami imamı ve köylüler ellerine kürek alarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yaya yolunu açtı.

Mahalleye irtibatı kesilen Temur, yolunun açılmasıyla emeği geçenlere teşekkür ederek duyduğu mutluluğu paylaştı.

Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar
Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar
Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar

YORUMLAR
500
Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi Kars'ta kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Şavşat, Artvin, Cami, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de köylüler mahalle yollarını imcele usulü kendileri açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement