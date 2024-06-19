Artvin'de kuaförler zamlardan şikayetçi - Son Dakika
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Artvin'de kuaförler zamlardan şikayetçi

Artvin'in Hopa ilçesinde kuaför salonu işleten Ali Zaim Yılmaz, kullandığı kozmetik ürünlerine, kira ve sigorta ücretlerine gelen zamlardan yakındı. Yılmaz, işletmesinde yaptığı sakal tıraşından örnek vererek, eskiden 20 TL'ye 4 çorba içebildiğini ancak şimdi 1 çorba içemediğini belirtti. Ayrıca, artan sigorta giderleri ve yükselen kira fiyatları nedeniyle işletmelerin zor durumda olduğunu ifade etti. Yılmaz, esnafa destek verilmezse birçok işletmenin kepenk kapatacağını söyledi ve yetkililerden yardım talep etti.

19.06.2024 15:54
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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde kuaför salonu işleten Ali Zaim Yılmaz, kullandığı kozmetik ürünlerine, kira ve sigorta ücretlerine  gelen zamlardan yakındı. Yılmaz, "Bir ruja 650-700 lira veren bir işletmede ne kazanılabilir?. Bundan 3 sene önce ben sakala tıraşımı 20 liraya yaparken, ben 20 TL'ye 4 tane çorba içebiliyordum, bugün 1 tane sakal tıraşı yapıyorum ama 1 tane çorba içemiyorum" dedi.

Artvin Hopa'da kadın ve erkek kuaför salonu işleten Ali Zaim Yılmaz, kullandığı kozmetik ürünlere gelen zamlara tepki gösterdi. İşletmesinde yaptığı sakal tıraşından örnek veren Yılmaz, 3 yıl önce yaptığı sakal tıraşı parası ile 4 çorba içtiğini, bugünlerde ise bir sakal tıraşına bir çorba içemediğini belirtti.

2 yıl önce işlerinde 7 sigortalı personel çalıştırdığını fakat artan sigorta giderleri sebebiyle personel sayısını 2'ye düşürdüğünü kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Artvin Hopalıyım, bay-bayan güzellik salonu işletiyorum. Yurt dışında yaklaşık 20 sene yaşadım. Yaklaşık 7 senedir de Hopa'da ticari işletmeciyim. Hopa'da iş yerimi açtım ama önceleri yaptığım ticareti bulamadım. Son 7 senedir burada işletmeciyim gerçekten çok zor. Maddi ve manevi olarak çok zor. Hayat pahalılığı insanları bitiriyor. Sigorta olsun çalışan bir iş yerinde kısıtlamaya gidiyosun. Daha önce böyle bir şey yoktu çünkü çok cüzi miktardaydı sigorta giderleri. Son 2 senedir gerçekten çok zor durumdayız. 7 tane sigortalı eleman çalıştırırken bugün ise 2 tane eleman çalıştırmak zorundayım. Kiralar yükseldi serbest piyasada yüzde onluk kira sözleşmeleri şimdilerde yüzde 50 ve yüzde 100. Çünkü vatandaş istediği fiyatı alabiliyor. Kira artışlarından dolayı birçok arkadaşım iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Özellikle öğrenci olarak çalışan ve çıraklık üzerinden devlet tarafından ödenen ücretler son 1,5 yıldır nedenini bilmediğimiz bir şekilde kesildi. Hopa'da esnaf yazı bekliyor ama bir tek yazla para kazanılmaz. Aldığımız kolonya, jilet, makyaj malzemelerine, kozmetik ürünlerine yüzde 100 değil yüzde 500 ve hatta yüzde 1000 artan ürünlerimiz var. Bundan dolayı biz çok zor durumdayız. Makyaj bölümünde, makyaj boyaları olsun, özellikle bir tane ruj 650-700 lira. Sadece bir ruja 650-700 lira verilen bir işletmecilikte ne kazanılabilinir?"

"Sakal tıraşı parasına bir çorba içemiyorum"

Yetkililerden esnafa destek isteyen Yılmaz, gerekli destek verilmezse esnafın kepenk kapatacağını belirterek şöyle konuştu:

"Eskiden insanlarımız sakal bırakmazdı ve şimdilerde bir tarz olarak saç sakal bırakmaya başladı ve saç sakal dağınık bir hal aldı. İnsanlar modaya uyup saç ve sakal uzattıkları için çok rağbet olmuyor. Saç ve sakal kesimini daha çok memurlar tercih ediyor. Bundan 3 sene önce ben sakala tıraşımı 20 liraya yaparken, ben 20 TL'ye 4 tane çorba içebiliyordum, bugün 1 tane sakal tıraşı yapıyorum ama 1 tane çorba içemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan veya yetkililer biz esnafa yardım yapsınlar. Hopa'da tır şoförleri, turizm ve Batum olmaz ise Hopa aç. Esnaf ve sanatkarlardan aldığım kredi 25 bin liralık taksiti 29 bin liraya çıkmış.  Vatandaş gerçekten isyanda. Kime haykıralım, caddeye çıkıyorsun insanlar yanlış anlıyor eylem mi yapıyorsunuz diye. Bizde mi kapatalım iş yerimizi ya da böyle giderse bizde iş yerimizi kapatıp tekrar yurt dışına gideceğiz. Yetkililerden rica ediyoruz bir şeyler yapsınlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de kuaförler zamlardan şikayetçi - Son Dakika

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