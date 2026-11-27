Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in merkez ilçesine bağlı Ortaköy'ün su ihtiyacını karşılayan Akpınar suyunun bir firma tarafından şişelenerek ticari amaçla pazarlanmasına karşı çıkan köylüler tepkilerini, "Ecdadımızdan bize emanet edilen doğal su kaynaklarımıza asla dokunulmasına müsaade etmeyiz. Bizden sonraki nesillere, bize emanet edilen suyu ve doğal kaynaklarımızı ulaştırmak asli görevimizdir" sözleriyle dile getirdi.

Artvin'in merkez ilçesine bağlı Ortaköy, Berta Vadisi içerisinde yer alan ve vadi boyunca uzanan Akpınar suyunu barındıran bölge, köylülerin tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Akpınar suyunun bir firma tarafından ticari amaçla şişelenerek pazarlanmasına yönelik girişim Ortaköylülerin tepkisine neden oldu.

Tarım, hayvancılık ve içme suyu ihtiyaçlarını bu kaynaktan karşılayan köylüler, suyun ticari amaçla kullanılmasına karşı çıkmak için köy meydanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Ortaköy Muhtarı Ali Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, yaşam ve üretim açısından büyük önem taşıyan su kaynaklarının korunması talep edildi.

"SUYUMUZUN FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMASINA RAZI DEĞİLİZ"

Akpınar suyunun bölge halkına ait olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Akpınar suyu ve Berta Vadisi'ndeki doğal su kaynaklarımız; köyümüzde yapılan organik tarım, içme suyu, hayvancılık ve aynı zamanda doğal yaşam için hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle suyumuzun hiçbir şekilde farklı amaçlarla kullanılmasına razı değiliz. Buna asla müsaade etmiyoruz. Köy halkı olarak ecdadımız, bu zorlu coğrafyada Akpınar suyu ve Berta Vadisi'ndeki doğal kaynaklar sayesinde yaşamını sürdürmüştür. Bu coğrafyanın zorlu hayat şartlarına rağmen burada yaşamayı tercih etmişlerdir. Biz, ecdadımızdan bize emanet edilen doğal su kaynaklarımıza asla dokunulmasına müsaade etmeyiz. Bizden sonraki nesillere, bize emanet edilen suyu ve doğal kaynaklarımızı ulaştırmak asli görevimizdir. Bu bilinçle bir araya geldik. Akpınar suyu ve Berta Vadisi'ndeki doğal su kaynaklarımız Berta halkınındır, Bertalılarındır ve Bertalıların kalacaktır."