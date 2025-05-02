Artvinliler geçim sıkıntısından şikayetçi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvinli emekli Turgay Gümüşgöz, pazardaki fiyatların ulaşılamaz seviyelere geldiğini belirterek, "Domatesin kilosu 70 hatta 100 liraya çıkmış. Bursa'dan gelen zeytin burada 250 liraya satılıyor. Bir tabak çorba 100 lira, ekmek 15-20 lira olmuş. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil" dedi. Gümüşgöz, enerji fiyatlarındaki artışa ve art arda gelen zamlara da tepki göstererek, " Zam, zam, zam... Usandık artık yeter, bir an önce seçim olmalı" ifadelerini kullandı.

Artvin ve Şavşat'ta emekli vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını belirterek yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekti. Emekliler, temel gıda ürünlerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini, aldıkları maaşların yetersiz olduğunu ve yaklaşan Kurban Bayramı için de kaygı duyduklarını dile getirdi.

"Pazardaki fiyatlar ulaşılmaz seviyelere geldi"

Artvinli emekli Turgay Gümüşgöz, şunları söyledi:

"Pahalılık çok fazla. Pazara gidip alışveriş yapamıyoruz. Domatesin kilosu 70 lira olmuş, hatta 100 liraya satılan da var. Örneğin, zeytin Bursa'dan geliyor. Orada kilosu 50 lira, buraya geliyor, buranın şartlarını bilen satıcı, vatandaşa 250 liradan satıyor. Bu yüzden pazardan alışveriş yapamıyoruz. Pazara gidip birkaç çeşit sebze alsan, zaten gücün yetmiyor. Bir tabak çorba olmuş 100 lira. Küçük bir tasla karın doyar mı? Zaten su gibi bir şey ona nasıl vereceksin 100 lira? Ekmek olmuş 15- 20 lira. Bu emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Kira ödüyoruz, mutfak masrafları desen yetişemiyoruz. Doğal gaz pahalı, elektriğe yeniden zam yaptılar. Yani sürekli zam, zam, zam… Usandık artık. Bir an evvel seçim olması lazım."

Gümüşgöz, Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeyle kurban kesilemeyeceğini belirterek, "Verdikleri o parayı kendileri alıp yesinler. Kendi maaşlarını bize versinler, bizim maaşlarımızla da kendileri geçinsinler bakalım, geçinebilecekler mi? Haftada bir araba değiştiriyorlar, ciplerde geziyorlar ama vatandaşı düşünen yok. Halk olarak mağduruz" dedi.

"Emekliye verilen 14 bin 500 lira çok komik bir rakam"

Şavşatlı bir emekli ise alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek şunları söyledi:

"12 yıldır emekliyim. Önceki alım gücümle şimdiki arasında yüzde 65 fark var. Emekliye verilen 14 bin 500 lira çok komik bir rakam. Enflasyonun yüzde yüzlerin üzerinde olduğu bir dönemde maaşlara yapılan zam en fazla yüzde 15. Bu fark doğrudan emeklinin cebinden gidiyor. Şavşat özelinde konuşursak, emekli sayısı oldukça fazla. Piyasada dönen paranın çoğu emekliden geliyor ama bakıyorsun, emeklinin ezilmişliği ve aldığı düşük ücret toplumda bir tepki oluşturmuyor. Hatta birçok emekli, aldığı maaşı kendisine yeterli görüyor."

"Vatandaşın elinde harçlık kalmamış"

Artvinli emekli Etan Özçelik ise şu ifadelere yer verdi:

"Emekliyim ama iki çocuğumu okutamıyorum. Ekonominin durumu soruluyor, işte durum bu! Ne pazarı kardeşim? Pazara falan gittiğimiz yok. Evdekiler bütün marketleri araştırıyor hangisi ucuzsa oraya gidip alışveriş yapıyorlar. Millet bitmiş durumda. Vatandaşın elinde harçlık kalmamış. Neyin hesabını yapıyorsun kardeşim? Kurban Bayramı geliyormuş, gelmesin kardeşim. Vatandaş kurbana uzaktan bakıyor. 15 bin lira maaş alan biri nasıl 15 bin liralık kurban alsın? 15 bin lira kiraya, 15 bin lira kurbana verecek. Sonra da vatandaş ayaklarını da yukarı dikecek. Bırakın bu işleri."