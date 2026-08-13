Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın "Manifest’i getirmeyeceğiz" sözlerine vatandaşlardan destek - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın "Manifest’i getirmeyeceğiz" sözlerine vatandaşlardan destek

Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın "Manifest’i getirmeyeceğiz" sözlerine vatandaşlardan destek
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Manifest konseri yapmayacaklarını açıklamasının ardından bazı vatandaşlar, grubun çocuklara kötü örnek olduğunu belirterek başkana destek verdi.

Çorum'da belediye olarak Manifest grubu konseri düzenlemeyeceklerini söylemesinin ardından sosyal medyada eleştirilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a destek veren vatandaşlar, bu tarz grupların sözde sanat adı altında çocuklara kötü örnek olduğunu söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın, gelen bir talep üzerine "Çorum Belediyesi olarak Manifest konseri yapmayacağız" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Geçen hafta Belediye Meclisi'nde de Yeni Parti'li meclis üyesi tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Manifest'in ismini bile anmak istiyorum. Asla bir polemiğe tekrar girmek istemiyorum. Bu polemiği oluşturan taraf da ben olmadım. Gençlere sanatsal, kültürel, sportif anlamda en büyük katkıları vermeye çalışan, tarihi boyunca en güzel konserleri, festivalleri yapan, gençler ve her kesim için Buray, Sefo, Musa Eroğlu'nu, kim ne istiyorsa getiren, 10 binlerce gencin katıldığı konserler yapan bir belediyeyim. Bu benim anlayışım. Çıplaklık, özgürlük değildir. Bu grupla ilgili mahkemede verilmiş karar var. Biz kimi, hangi ekipleri getireceğimizi biliriz. Çıplaklığı, müstehcenliği normalleştirme düşüncesinde olan sanat gruplarıyla ilgili ben bir şey de demedim. Ben oradaki açıklamamda da 'biz getirmeyeceğiz' dedim. Siz Yeni Parti olarak Manifest'i getirin. Oradaki, 'Çorum'a asla giremezler' cümleleri bana ait değil. Benim söylediğim; Çorum Belediyesi gençlere en çok dokunan, Türkiye'ye en çok örnek olacak şekilde gençlerin yanında olan programlar yapıyor. Benim durumumu da çok iyi biliyorsunuz, her platformda çocuklar ve gençlerle yan yanayım. Çorum Belediyesi olarak Manifest konseri yapmayacağımızı söyledim" ifadelerine yer vermişti.

Belediye Başkanı Aşgın'ın sosyal medyada eleştirilmesine ise Çorumlu vatandaşlar tepki gösterdi. Başkan Aşgın'ın söylediği sözleri desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, bu tarz grupların sözde sanat adı altında çocuklara kötü örnek olduğunu söyledi.

"Çocuklar telefonla büyüdükleri için böyle şeyleri örnek alıyorlar"

Manifest grubunun çocuklara kötü örnek olduğunu düşündüğünü belirten Elvan Can Atar, "Başkanımıza katılıyoruz, söylediği şeyleri ve kararını doğru buluyoruz. Ona benzer bir erkek grubu çıkmış. Çocuklar telefonla büyüdükleri için böyle şeyleri örnek alıyorlar. Bence çocukları bozan bir algı var. Doğru da bulmuyorum. İzleyen izleyebilir ama bunların reklamını yapmamamız gerekiyor" dedi.

"Sahnede yaptıkları hareketler doğru değil"

Çorum'da yaşayan Yamaç Dikmen de, Belediye Başkanı Aşgın'ı kararından dolayı desteklediğini belirterek,"Manifest'in bir sanat grubu olduğunu düşünmüyorum. Grubun sanata dair yaptığı bir şey yok diyebilirim. Belediye başkanımızı bu konuda destekliyorum. Sahnede yaptıkları hareketler doğru değil. Teknolojik aletler çocuklar tarafından kullanıldığı için bu durumdan etkilenebiliyor. Belediye başkanının kararı bence doğru" diye konuştu.

"Onların gelmemesi bizim için daha iyi bir şey"

Yurt dışında yaşadığını ifade eden Yasin Sarıoğlu da, "Manifest grubu hakkında çok olumlu şeyler duymuyorum. Çorum'da da tartışılır bir durum olmuş. Ben de hoş karşılamıyorum. Onların gelmemesi bizim için daha iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın 'Manifest’i getirmeyeceğiz' sözlerine vatandaşlardan destek - Son Dakika

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