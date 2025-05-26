Aşık Mahzuni Şerif Anma Gecesi Çorum'da Türkülerle Gerçekleşti - Son Dakika
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Aşık Mahzuni Şerif Anma Gecesi Çorum'da Türkülerle Gerçekleşti

Aşık Mahzuni Şerif Anma Gecesi Çorum\'da Türkülerle Gerçekleşti
26.05.2025 17:24  Güncelleme: 17:27
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Çorum Belediyesi ve Afşin Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Aşık Mahzuni Şerif'in 23. vefat yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Etkinlikte, kültürel değerlerin yaşatılması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi vurgulandı.

Çorum Belediyesi ile kardeş şehir Afşin Belediyesi ve Afşin Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle, Aşık Mahzuni Şerif vefatının 23. Yılında türkülerle anıldı .

Çorum Belediyesi ev sahipliğinde, Bedesten'de Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı etkinlikte, türkü severler unutulmaz bir gece yaşadı. Aşık Mahzuni Şerif'in dillere pelesenk olmuş türkülerini seslendiren koro, izleyenlerden tam not aldı. Konserin sonunda Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Valisi Ali Çalgan çiçek ve hediye takdimleri gerçekleştirdi. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a portresinin yer aldığı özel bir tablo hediye etti. Vali Çalgan ve Başkan Aşgın ise Kıraç'a Çorum temalı bir tablo takdim etti. Bedesten'de gerçekleştirilen konsere Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Kültürel değerlerimizi yaşatmak ve şehirler arası kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Türk Halk Müziği'nin güçlü ezgileriyle gönüllerimiz birleşti" dedi.

Anma gecesinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği eserlerle, halk ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'i rahmetle yad ettik. Gönüllere dokunan bu konser için emeği geçen herkesi kutluyorum. 6 Şubat depremleri sonrası başlayan gönül bağımızı kültürle perçinlemek bizler için büyük bir onurdur. Türkülerimizle, kültürümüzle gönül köprüleri kurduk. Kahramanmaraş'ın kahraman ilçesi Afşin'den gelen kardeşlerimizi Kahraman Çorum'da ağırladık. Mahzuni Şerif'i anmak kadar, bu birlikteliği yaşatmak da önemliydi" diye konuştu.

Yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerine değinen Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise, "Çorum halkı, zor günümüzde yanımızdaydı. Bu konser, kardeşliğimizin sadece bir protokolle değil, gönüllerle inşa edildiğinin kanıtıdır. Tüm Çorum halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşık Mahzuni Şerif Anma Gecesi Çorum'da Türkülerle Gerçekleşti - Son Dakika

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