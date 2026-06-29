Aşk Engellere Takılmadı

Niğde'de yaşayan Elif ve Sedat Baykan çifti, görücü usulüyle başlayan tanışıklıklarını büyük bir aşka dönüştürerek hayatlarını birleştirdi. Boyları küçük, hayalleri ise büyük olan çift, düzenlenen düğün töreninin ardından dünya evine girerken, sevgi, azim ve umut dolu hikayeleriyle ilham oldu.

Azimleri, hayata bağlılıkları ve birbirlerine duydukları sevgiyle örnek olan çift, sevginin hiçbir engel tanımadığını bir kez daha gösterdi. Niğde Müftülüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki, 125 santim boyundaki Sedat Baykan ile 19 yaşındaki 115 santim boyundaki Elif Songur, ailelerinin aracılığıyla tanıştı. İlk görüşmeden sonra birbirlerini daha yakından tanıyan çift, kısa sürede evlenme kararı aldı. Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde mutluluklarını sevdikleriyle paylaşan çift, şimdi ise kendileri için özel olarak tasarlanan evlerinde yeni hayatlarına başladı. Görücü usulüyle tanışmalarına rağmen evliliklerinin büyük bir aşkla gerçekleştiğini ifade eden Baykan, "İlk gördüğüm anda 'Allah'ın izniyle biz evleneceğiz' dedim. Çok şükür dediğim gibi de oldu. Hayatım boyunca birçok insan tanıdım ama Elif'in hayata bakışı beni çok etkiledi. Kendisiyle barışık, azimli ve hiçbir zaman 'Ben yapamam' diyen biri olmadı. İşte o yönü beni kendisine hayran bıraktı" dedi.

"Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok"

Toplumdaki önyargılara da dikkat çeken Baykan, engelli bireylerin yeterince destek gördüklerinde hayatın her alanında başarılı olabileceklerini söyledi. Baykan; "Kendim gibi birçok insan tanıdım. Maalesef toplumun bazı önyargıları nedeniyle insanlar kendilerini geri çekebiliyor. Oysa bizim normal bireylerin yaptığı ama bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki insan kendine inansın ve çevresi ona fırsat versin" ifadelerini kullandı.

Her eşyayı kendilerine göre seçtiler

Çift, düğünden yaklaşık 4 ay önce evlerini hazırlamaya başladı. Ancak bu hazırlık, standart bir ev kurma sürecinden çok daha farklıydı. Sedat Baykan; yaşamlarını kolaylaştıracak her ayrıntıyı tek tek planladıklarını anlatarak, "Prizlerden mutfak tezgahına, dolaplardan vestiyere kadar her şeyi bize uygun yaptırdık. Ama bunu yaparken misafirlerimizi de düşündük. Hem bize hem de eve gelen herkese uygun olacak şekilde tasarladık. Banyodan kahve köşesine kadar eşyalar minimal olmalıydı biz de öyle tasarladık" diye konuştu. Hayatında birçok hedefini gerçekleştirdiğini ancak evlilik konusunda her zaman endişe taşıdığını belirten Baykan; "Hayatta istediğim birçok şeyi başardım. Ama evlilik sadece benim isteğimle olacak bir şey değildi. En büyük kaygım nasıl biriyle evleneceğimdi. Türkiye'nin birçok yerinde aradık ama meğer çok yakınmış " diye konuştu.

"İnsanlar bize farklı değil, normal davranarak yaklaşsın"

Eşiyle birlikte yeni hayatına başlayan Elif Baykan ise "Özgüveni olmayan biri, hele bizim gibi insanlar, hayata tutunamaz. Ben hiçbir zaman 'Yapamam' demedim. Annemin evinde yemek yaptığım defalarca yandığım günler oldu ama yine de vazgeçmedim. Engelli bireylere farklı gözle bakılmaması gerekiyor. Bize normal bir insana davranıldığı gibi davranılmasını istiyoruz. Eğer güzel bir söz söyleyemiyorsanız, en azından kırıcı olmayın. Çünkü alınabilecek insanlar var" dedi. Yeni evlerini kurarken birçok zorluk yaşadıklarını anlatan Elif Baykan, en basit görünen eşyaları bile uzun araştırmalar sonunda seçebildiklerini belirtti. Baykan; "Yatak odasını seçerken bile çok zorlandım. Dolapların yüksekliği, kullanım kolaylığı, her şey bize uygun olmalıydı. Küçük gibi görünen ayrıntılar bizim için çok büyük önem taşıyor. Çok şükür bugün hayalini kurduğumuz eve kavuştuk" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE