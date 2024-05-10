Aşkale'de İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Aşkale'de İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayı Düzenlendi

Aşkale\'de İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayı Düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Oltu Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle, Aşkale Meslek Yüksekokulunda düzenlenen İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayı'na yoğun katılım sağlandı. Çalıştayda ilçelerdeki yöresel yemekler, ürünler ve kaybolan değerler hakkında bilgiler paylaşıldı.

10.05.2024 13:14  Güncelleme: 13:15
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Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Oltu Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle, Aşkale Meslek Yüksekokulunda "İlçeler Gastronomi Envanteri Çalıştayı (Aşkale-Çat)" düzenlendi.

Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Belediye başkanı Şenol Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Mutlu Kundakçı, siyasi parti temsilcileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek, daire amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen çalıştayda; ilgili ilçelerde yer alan yöresel yemekler, yöresel ürünler, yenilebilir yabani bitkiler ve yenilebilir mantarlar, yerel üreticiler, çiftlikler, kadın üreticiler ve emekleri, ilçelerde üretilen tarım ve gıda ürünleri, ilçelere özgü unutulmuş ürünler, kaybolan değerler ve pazarlanabilir ürünler hakkında bilgiler alınarak davetlilerin görüş ve önerileri ile çalıştay tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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