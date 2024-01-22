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Aşkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Aşkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Hava sıcaklığının eksi 11 derece ölçüldüğü Aşkale'de, sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde sert rüzgarla birlikte kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Köylerde ise kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Aşkale\'de Kar Yağışı Etkili Oldu
22.01.2024 - 13:09,  Güncelleme: 13:12
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Hava sıcaklığının gece eksi 11 derece ölçüldüğü Aşkale'de, kar yağışı sabah erken saatlerinde etkili olmaya başladı.

İlçe merkezinin aksine yüksek kesimlerde sert esen rüzgar ile birlikte kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilendi.

Aşkale Karayolları ekipleri sürücülerin yollarda zorluk yaşamadan seyahat etmeleri için iki önemli geçit, Tepebaşı ve Kop dağında, aralıksız olarak kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Köylerde ise etkili kar yağışı yer yer 30 ile 40 santimetreyi bulurken Tepsicik ve Dağyurdu köylerinde ise 1 metreyi geçtiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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