Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nden El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nden El Sanatları Sergisi

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği bir sergi açıldı. Sergide el sanatları, dikiş, filografi, dot mandala, doğal taşlar, epoksi işlemeleri ve geri dönüşüm alanlarında yapılan ürünler yer alıyor.

06.06.2024 16:01
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Aşkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el emeği göz nuru sergisi açıldı.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yıl içerisinde hazırlanan bir birinden değerli ürünler sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim süresi boyunca Usta öğreticiler gözetiminde eğitim gören kursiyerler 1 yıl boyunca öğrendikleri el becerilerini yıl sonunda sergilediler.

Aşkale Halk Eğitim Merkezindeki açılışa ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkan vekili Muhammet Takım, Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Pekşen, Meslek Yüksekokulu Müdürü Mutlu Kundakçı, Siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı.

Bu sene 4. düzenlenen sergide el sanatları, dikiş, filografi, dot mandala, doğal taşlar, epoksi işlemeleri ve geri dönüşüm alanlarında yapılan tüm ürünler 3 gün boyunca Aşkale Halk eğitimi merkezinde sergilenecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale Halk Eğitim Merkezi'nden El Sanatları Sergisi - Son Dakika

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