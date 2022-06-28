ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor - Son Dakika
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ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor

28.06.2022 12:49
ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor

Aydın genelinde altyapı çalışmalarına devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Söke Güllübahçe kanalizasyonu için ikinci etap çalışmalarına başladı.

Aydın genelinde altyapı çalışmalarına devam eden Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Söke Güllübahçe kanalizasyonu için ikinci etap çalışmalarına başladı. İlk etabı daha önce bitirilen hattın ikinci etabı için toplam 9 milyon 625 bin liralık kaynak ayrıldı.

Aydın genelinde hizmet odaklı belediyecilikle planlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapmayı sürdüren ASKİ ekipleri, şimdi de Söke Güllübahçe kanalizasyonu için ikinci etap çalışmalarına başladı. Toplam 7 kilometrelik ikinci etap çalışmaları için yaklaşık 9 milyon 625 bin liralık kaynak ayrıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Güllübahçe'ye de modern altyapıyı getirecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Aydın genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizen Başkan Çerçioğlu, çalışmayı kısa bir süre içerisinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Güllübahçe, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyonunda ikinci etaba başlıyor - Son Dakika

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