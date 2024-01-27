Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, çocukların doğum günlerini kutluyor

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, "Doğum Gününde Yanındayım" isimli proje çerçevesinde çocukların doğum gününü evlerine giderek onlarla birlikte kutluyor.

Kaymakam Sezai Demirci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ( SYDV) tarafından yürütülen "Doğum Gününde Yanındayım" isimli proje çerçevesinde Ortaca Köyünde ikamet eden Buğlem Balsak'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Doğum gününde Buğlem'in yanında olan Kaymakam Demirci, kendisine sağlıklı mutlu ve başarılı yıllar dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA