Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası Mağdur Aileye Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

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Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez ve SYDV Müdür Vekili Serhat Bardak ile birlikte Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Ziyarette, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Kaymakam Demirci, desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA