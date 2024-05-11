Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası Mağdur Aileye Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası Mağdur Aileye Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası Mağdur Aileye Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanılamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez ve SYDV Müdür Vekili Serhat Bardak ile birlikte ziyaret gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Ziyarette, Kaymakam Demirci, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

11.05.2024 13:01
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Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Önder Gülez ve SYDV Müdür Vekili Serhat Bardak ile birlikte Saray köyünde meydana gelen yangın sonrası evi kullanamaz hale gelen Ramazan Yüksel ve ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.

Ziyarette, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Kaymakam Demirci, desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası Mağdur Aileye Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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