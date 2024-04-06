Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi, Prof. Dr. Yavuz Cabbar\'ı Onur Üyeliği\'ne seçti

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Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi, (World Academy of Productivity Science-WAPS) verimlilik konusundaki girişimleri ve çalışmaları nedeniyle Ankara Sanayi Odası Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar'ı 'Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Onur Üyeliği'ne seçti.

Akademi onur üyeliği, verimlilik alanındaki küresel ölçekte en üst yapı olan Dünya Verimlilik Bilimleri Konfederasyonu'na (WCPS) bağlı Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi (World Academy of Productivity Science - WAPS) tarafından bu alanda üstün başarı göstermiş iş insanları ve akademisyenlere veriliyor. Akademi üyeliğine kabul edilenler, hayatlarının önemli bir bölümünü verimlilik artışı yoluyla insani gelişmeye adamış seçkin kişilerden oluşuyor. ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar ise sanayi sektörlerinin verimliliğini artırmada üstlendiği öncü rol, değişik kamu kurumlarında yapmış olduğu çalışmalar, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin hayata geçirilmesindeki rolü ve sanayi kuruluşlarında verimlilik artırma faaliyetleri nedeniyle akademi onur üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Cabbar, akademi onur üyelik belgesini video konferans üzerinden yapılan törenle aldı. Cabbar, Dünya Verimlilik Bilimi Akademisi Onur Üyeliği'ne layık görülmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, kendisini aday gösterenlere, seçici kurul üyelerine ve akademi yönetimine teşekkür etti. - ANKARA