Aspendos'ta Antik Mezar Bulundu - Son Dakika
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Aspendos'ta Antik Mezar Bulundu

Aspendos\'ta Antik Mezar Bulundu
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MÖ 5. yüzyıla tarihlenen mezar, Aspendoslu bir güreşçiye ait olabilir.

(ANTALYA) - Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezar gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Buluntular, defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos Antik Kentinde önemli bir keşif yapıldığını paylaştı.

Aspendos Antik Kenti'nde yürüttülen kazılarda, kentin Klasik Dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştıklarını bildiren Bakan Ersoy, "Kent içinde varlığı ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi'nde, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen bir sandık tipi mezarı gün yüzüne çıkardık. Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

ÜZERİNDE GÜREŞÇİ BETİMLEMELERİ BULUNAN ASPENDOS SİKKELERİ BULUNDU

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü, kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik eden Ersoy, "Aspendos'un her yeni buluntusuyla tarihimizin eksik kalan sayfalarını tamamlamaya, kültürel mirasımızı bilimsel çalışmalarla koruyup geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aspendos'ta Antik Mezar Bulundu - Son Dakika

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