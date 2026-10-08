Astana'daki TDT toplantısında ortak harita ve coğrafi isim kataloğu kararı alındı - Son Dakika
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Astana'daki TDT toplantısında ortak harita ve coğrafi isim kataloğu kararı alındı

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Astana\'daki TDT toplantısında ortak harita ve coğrafi isim kataloğu kararı alındı
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Astana'da düzenlenen TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı'nda ortak Türk dünyası haritası ve coğrafi isimler kataloğu oluşturulması kararlaştırıldı. Çalışma grubuna harita taslağını sunma görevi verildi, sonraki toplantı 2027'de Kırgızistan'da.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı'nda, ortak Türk dünyası haritası ve coğrafi isimler kataloğu oluşturulması kararlaştırıldı.

Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan temsilcileri ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuru Guliyev katıldı. Görüşmelerde jeodezi, haritacılık ve coğrafi bilgi teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Toplantıda, Türk devletlerindeki coğrafi yer adlarını bir araya getirecek ortak katalog oluşturulması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca TDT Haritacılık Çalışma Grubu'na ortak Türk dünyası haritasının taslağını tamamlayarak, bir sonraki toplantıda sunma görevi verildi.

Taraflar, uydu görüntüleme, haritacılık ve coğrafi veri yönetiminde kullanılan dijital teknolojiler ile deneyimlerin paylaşılmasını da görüştü. TDT Sekretaryası bünyesinde haritacılık çalışmalarını koordine edecek özel bir birim kurulması önerildi.

Toplantının sonunda TDT Haritacılık Kurumları Başkanları 3. Toplantısı Bildirisi imzalanırken, bir sonraki toplantının 2027 yılında Kırgızistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA
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