Astroloji, Medyum Yanılgısıyla Karıştırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Astroloji, Medyum Yanılgısıyla Karıştırılıyor

Astroloji eğitmeni Yüsra Öztürk, astrolojinin medyumlarla karıştırıldığını ve insanların aklına fal, büyü ve cadılık gibi yanlış bilgilerin geldiğini belirtti. Öztürk, astrolojinin bir bilim dalı olduğunu ve M.Ö. 4000'li yıllara dayandığını vurguladı. Evrenin hareketlerinin insanları etkilediğini söyleyen Öztürk, astrolojiyi araştırmanın ve öğrenmenin önemine dikkat çekti.

30.04.2024 23:27
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Eğitmeninden 'astroloji' vurgusu, 'medyum' yanılgısı

Astroloji eğitmeni Yüsra Öztürk:

"Astrologlar, medyum olarak görülüyor. Astroloji denince insanların aklına fal, büyü ve cadılık geliyor"

"Astroloji, M.Ö. 4000'li yıllara dayanan, bir bilim dalıdır"

ELAZIĞ - Astrologların medyum olarak görüldüğünü, astroloji denince insanların aklına fal, büyü ve cadılık gibi yanlış bilginin geldiğini ifade eden astroloji eğitmeni Yüsra Öztürk, astrolojinin, M.Ö. 4000'li yıllara dayandığını söyledi.

Astroloji eğitmeni Yüsra Öztürk, gökyüzü bilimi ve astroloji hakkında toplumda doğru olarak kabul edilen yanlışlar konusunda açıklamalarda bulundu. Öztürk, astrolojinin, gökteki gezegenlerin hareketleriyle, dizimleriyle, güneş sisteminin varlığı ve yokluğuyla, dereceleriyle alakalı bir bilim dalı olduğunu kaydetti. Özellikle astrologların, medyum, falcı ve cadı olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu ifade eden Öztürk, yaşam koşullarını, hayat kalitesini ve yaşamın sürdürebilirliği için evrenle sürekli bağlantı halinde olunması için insanlara, astrolojiyi araştırma ve öğrenme önerilerinde bulundu.

"Gezegenlerin hareketleri ile dünyadaki sarsılmalar eş zamanlı"

Astrolojinin tarihsel gelişimine değinen astroloji eğitmeni Yüsra Öztürk, "Astrologlar medyum olarak görülüyor. Batıya göre doğu tarafında astroloji hiç gelişmemiş. Astroloji denince insanların aklına fal, büyü ve cadılık geliyor. Bizim yaşadığımız toplumda bizlere çok garip bir gözle bakılıyor. Batıda astroloji, bir ilim bir bilim olarak kabul edildi ama doğuda bu şekilde değil. Astroloji, haram bir şey olarak görülüyor. Aslında astroloji, Kur'an'da da geçen, fizikte de kanıtlanmış ve matematik hesapları ile ortaya çıkan bir bilim dalıdır. Astroloji, M.Ö. 4000'li yıllara dayanan, en büyük gelişimini İslamiyet sayesinde gerçekleştiren bir bilim dalıdır" dedi.

Astrolojinin yıldızları inceleyen gökyüzü bilimi olduğunu belirten Öztürk, "Biz de uzman astrologlarımız gibi sürekli, depremleri, heyelanları, doğa olaylarını, insanların ruh halini ve hastalıklarını anlatıyorlar. Astroloji, yalan değildir. Astroloji, gökteki gezegenlerin hareketleriyle, dizimleriyle, güneş sisteminin varlığı ve yokluğuyla, dereceleriyle alakalı bir bilim dalıdır. Örneğin, pandemi döneminde balık burcu dolunayı etkisi altındaydı. Balık burcu astrolojide sağlık demektir. Pandemi döneminde balık burcu dolunayı komple Türkiye ve dünyanın sağlığını derinden etkiledi. Depremlerin hepsi önceden gökyüzünde biliniyor. Çünkü gezegenlerin hareketleri ile dünyadaki sarsılmalar eş zamanlı" şeklinde konuştu.

"Evrenin hareketleri bizi etkiler"

Astrolojinin araştırılması ve doğru bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bizim yaşam koşullarımız, hayat kalitemiz ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için evrenle sürekli bağlantı halinde olmamız gerekmektedir. Evrenin hareketleri bizim günlük hayatımızı, duygularımız, düşüncelerimizi, ruh halimiz ve sağlığımızı çok derinden etkiler. Astrolojiyi, araştırmaktan öğrenmekten çekinmeyin. Astroloji, bir fal değildir veya medyumlarla alakalı bir şey değildir. Astroloji tamamen yıldız bilimidir, gökyüzü ile alakalıdır. İnsanlar, astrolojiyi araştırmaya, öğrenmeye daha çok meylederse doğuda da batıda da astroloji hayatımızın her alanında kolaylıklar sağlayacak bir ilimdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Astroloji, Medyum Yanılgısıyla Karıştırılıyor - Son Dakika

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