Ata Sporu Cirit Üç Kuşaktır Yaşatılıyor - Son Dakika
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Ata Sporu Cirit Üç Kuşaktır Yaşatılıyor

Ata Sporu Cirit Üç Kuşaktır Yaşatılıyor
25.07.2025 09:43
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Bayburt'ta Resul Tokay, cirit geleneğini oğullarına ve torunlarına miras bırakıyor.

Bayburt'ta üç kuşaktır devam eden cirit geleneğinin temsilcisi 71 yaşındaki Resul Tokay, yarım asırlık tecrübesiyle ata sporu ciridi oğullarına ve torunlarına aktarıyor. Tokay, bilgi ve tecrübelerini çocuklarıyla, torunlarıyla paylaşarak, at binmenin ve ciridin inceliklerini öğretiyor.

Cirit sporunda 50 yılı geride bırakan Resul Tokay, Bayburt Atlı Spor Kulübü'nde yaklaşık 6 yıl kaptanlık, 10 yıl da başkanlık görevlerinde bulundu. Cirit sahalarının usta ve tecrübeli ismi olan Tokay, şimdi bayrağı oğullarına ve torunlarına devrederek, ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Ata sporuna gönül veren ve uzun yıllar boyunca cirit sahalarında boy gösteren Tokay, özellikle gençliğinde en iyi değnek atan ciritçiler arasında gösteriliyordu. İlerlemiş yaşına rağmen at binmeye devam eden Tokay, sağlığını ata sporuna borçlu olduğunu belirtti. Cirit oynarken uyulması gereken kuralları ve oyunun inceliklerini oğlu Savaş Tokay ile torunları Tolga ve Enes Tokay'a öğreten tecrübeli ciritçi, en büyük hobisinin at binmek olduğunu ifade etti.

"Cirit mert oyunudur"

Ciridin sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Tokay, yarım asırlık tecrübesiyle bu kültürü çocuklarına ve torunlarına aktarmanın gururunu yaşıyor.

"50 yıldır bu sporu yapıyorum. Şimdi emekli oldum sayılır ama bayrağı çocuklarıma ve torunlarıma devrettim" diyen Tokay, oğullarının ve iki torununun aktif olarak cirit oynadığını, bir diğer torununu da yetiştirmeye başladığını söyledi.

Çocuklarına ve torunlarına sadece ciridi değil, onun temsil ettiği değerleri de öğrettiğini belirten Tokay, "Ben her zaman onlara şunu söyledim: 'Bir yere gittiğinizde efendi olun, efendiliğinizle anılın. Mert olun, mertliğiniz söylensin' Çünkü cirit, mert oyunudur" dedi.

"Her zaman akıllı oynayın, mert oynayın"

"Üç kuşaktır bu işe devam ediyoruz" diyerek konuşan usta ciritçi, gençlere her zaman "Akıllı oynayın, mert oynayın" nasihatinde bulunduğunun altını çizdi. Tokay, "Torunum oynuyor, inşallah onun torunu da oynayacak. Hepsini ben yetiştirdim" sözleriyle geleneği yaşatma azmini vurguladı.

"Cirit, babamdan bize ulaştı benden de çocuğuma miras kalacak"

Resul Tokay'ın oğlu Savaş Tokay ise yaklaşık 15 yıldır cirit oynadığını belirterek, çocuğunu da cirit sporcusu olarak yetiştireceğini söyledi. Cirit sporunu oğlu Yusuf Tokay'a miras bırakacağını aktaran Savaş Tokay, "Bu spor dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Ben de oğlum Yusuf'a aktarmak istiyorum. Amacımız, ciridi gelecek nesillere taşımak" dedi.

"Kafe, kahvehane kültürümüz yok. Boş zamanlarımızda at biniyoruz"

Ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Tolga Tokay da 8 yıldır cirit oynadığını kaydederek, "Ata sporu ciridi üç kuşaktır sürdürüyoruz. Dedem oynamış, ardından babam, şimdi de ben bayrağı devraldım. Bizim kahvehane ya da kafe alışkanlığımız yok. Boş zamanlarımızda atlarla ilgileniyor, at biniyoruz. Tüm gayretimiz, bu sporu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ata Sporu Cirit Üç Kuşaktır Yaşatılıyor - Son Dakika

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