Atakum Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Şeker İkramında Bulundu

Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde şeker ikramında bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.

Atakum Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kent sınırları içerisindeki camilerde bayram şekeri dağıtarak vatandaşların bayramını kutladı. Günün erken saatlerinde yola koyulan ekipler, belediye tesislerinde hazırlanan şekerleri bayram namazının ardından vatandaşlara ikram ettiler. Bayramın geleneksel ikramı şekerler, kentin kırsal ve merkez mahallelerinde eş zamanlı olarak dağıtıldı.

Paylaşma ve dayanışma duygularıyla

Atakum Belediye Başkan Serhat Türkel tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek bayramın birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor, milletimize ve ülkemize barış, kardeşlik, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN