Atakum Belediyesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Atakum Belediyesi'nde yangın tatbikatı

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi'nin Alanlı'da bulunan ek binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye personeline yangına müdahale ve kriz anında yapılması gerekenler simülasyon eğitimi ile anlatıldı.

Atakum Belediyesi'nin Alanlı'da bulunan ek binasında, yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile yangına hızlı müdahale konusunda belediye personeline önemli bilgiler verildi.

İtfaiye ekipleri, teorik bilgilerin ardından yangının ilk anlarında yapılması gereken müdahaleleri simülasyon eğitimi ile anlattı. Eğitimde yangın tüpü ile ateş söndürme, tazyikli su ve köpük kullanımı ve tahliye sürecinin nasıl yönetileceği gösterildi. Belediye personeli, eğitimlerin ardından itfaiye ekiplerinin kontrolünde küçük bir alanda çıkarılan yangını söndürdü.