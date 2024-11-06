Atakum Belediyesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Atakum Belediyesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'un Atakum Belediyesi'nde, belediye personeline yangına müdahale ve kriz anında yapılması gerekenler hakkında tatbikat düzenlendi. Eğitimde itfaiye ekipleri tarafından teorik bilgilerin yanı sıra simülasyon ile pratik uygulamalar gösterildi.

06.11.2024 18:17  Güncelleme: 18:21
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Atakum Belediyesi'nde yangın tatbikatı

SAMSUN - Samsun'un Atakum Belediyesi'nin Alanlı'da bulunan ek binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Belediye personeline yangına müdahale ve kriz anında yapılması gerekenler simülasyon eğitimi ile anlatıldı.

Atakum Belediyesi'nin Alanlı'da bulunan ek binasında, yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ile yangına hızlı müdahale konusunda belediye personeline önemli bilgiler verildi.

İtfaiye ekipleri, teorik bilgilerin ardından yangının ilk anlarında yapılması gereken müdahaleleri simülasyon eğitimi ile anlattı. Eğitimde yangın tüpü ile ateş söndürme, tazyikli su ve köpük kullanımı ve tahliye sürecinin nasıl yönetileceği gösterildi. Belediye personeli, eğitimlerin ardından itfaiye ekiplerinin kontrolünde küçük bir alanda çıkarılan yangını söndürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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